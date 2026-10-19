Turismo 4000 Argentino: Villamayor volvió a ganar en La Plata

Nicolás Villamayor ganó sin sobresaltos la competencia final del Turismo 4000 Argentino, disputada el pasado domingo en el Autódromo “Roberto José Mouras” de La Plata.

El piloto olavarriense sumó su segunda victoria en la temporada 2026 y cerró su fin de semana perfecto. Había sido el ganador de la clasificación y se impuso en la serie más rápida para cerrar la fecha con victoria en la Final.

El piloto del Ford Falcon consiguió consolidar su liderazgo con un destacado ritmo de competencia y terminó ganando la carrera sin sobresaltos.