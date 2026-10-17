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Mucho lujo en una foto: Braian Guille y Dani Alves juntos en Formosa

A horas de la revancha de las Semifinales del Torneo Federal A, los jugadores de Olimpo, incluido Braian Guille, vivieron un encuentro de lujo en el hotel en Formosa junto a Dani Alves. 

Sabado, 17 de octubre de 2026 a las 19:04

Por Redacción

Braian Guille se fotografió junto a Dani Alves mientras Olimpo aguarda por la disputa de la revancha de las Semifinales por el ascenso a la Primera Nacional.

El futbolista olavarriense, junto al plantel “aurinegro”, se fotografió junto al crack brasilero que se encuentra en el país para encabezar un congreso religioso. Además, Dani Alves se reunió con el gobernador.

El exfutbolista brasileño compartió un momento con los jugadores del equipo de Bahía Blanca en el hotel antes del partido decisivo ante San Martín de Formosa previsto para la tarde del domingo.

 

Fuente: Telefe Bahía 

 

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