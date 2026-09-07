Turismo Pista: ganó “Nico” Pezzucchi en la Clase 3

El Turismo Pista se dio cita en Termas de Río Hondo para completar la 8° fecha del campeonato y fue con victoria para uno de los representantes locales.

Nicolás Pezzucchi se adjudicó la carrera final de la Clase Tres del Turismo Pista en el Autódromo Internacional de Termas de Río Hondo en una carrera que dominó sin sobresaltos a bordo del Ford Fiesta Kinetic.

El olavarriense que sumó su segunda victoria en la categoría sumó 52,5 puntos por la puntuación especial de la fecha y está tercero en el campeonato, a 26,5 puntos del nuevo líder, Federico Hermida.

Además, en la Clase 1, Martín Collodoro redondeó su mejor actuación en la categoría y vio la bandera a cuadros en sexto lugar y Xavier Gorostieta tuvo una importante remontada: largó desde el puesto 26 y terminó 20º.

En lo que respecta a la Clase 2, Valentino Spinella fue el mejor volante local con su quinto puesto. El juvenil sufrió un retraso en las últimas vueltas.

Por otro lado, Nicolás Benito, en su debut en la categoría, largó desde el 33° puesto y llegó a ocupar la 13° colocación, pero debió abandonar, mismo destino para Gabriel Melián que no completó la Final por un golpe.

El Autódromo de Concepción del Uruguay, Entre Ríos, será el escenario de la próxima fecha del Turismo Pista, a desarrollarse entre el viernes 16 y el domingo 18 de octubre.