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Villamayor hizo podio en la 7° fecha del Turismo 4000 Argentino

Nicolás Villamyor se subió al podio en La Plata en la continuidad del Turismo 4000 Argentino.

Foto: Matías Bellosos

En el autódromo Roberto Mouras de La Plata se completó la séptima fecha del Turismo 4000 Argentino y fue con podio para el piloto de Olavarría.

 

Nicolás Villamayor que había logrado la pole position en la clasificación del viernes y el segundo puesto en la primera serie del sábado, vio la bandera a cuadros en el tercer lugar en la Final del domingo.

 

Sin demasiados cambios en la carrera, Villamayor fue el protagonista de una muy buena maniobra por la parte interna de la pista para llegar a la tercera colocación y completar la carrera sumando valiosos puntos.

 

José Luis Newing fue el ganador absoluto de la competencia, escoltado por Gonzalo González y el olavarriense.

 

La próxima, y octava fecha del campeonato, se disputará el domingo 16 de agosto en el Autódromo Ciudad de Rosario, Santa Fe.

 

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