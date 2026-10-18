Torneo Regional Amateur: Racing se lució, goleó y pasó de ronda

Racing aseguró su continuidad en el Torneo Regional Amateur con una demostración de fútbol ante Argentinos de 25 de Mayo en el Buglione Martinese.

El “Chaira” venció 5 a 1 a Argentinos de 25 de Mayo y cerró con un global de 7 a 2 la primera ronda de Play-Off de la competencia que otorga ascensos al Torneo Federal A. Braian Bortolotti, Matías Ordozgoiti, Quimey Marin, Santiago Izaguirre, Nadir Hadad fueron los goleadores del equipo olavarriense, mientras que el descuento fue de Eleixer Amaya Fernández.

Hizo lo que quiso el equipo dirigido por Carlos Tavare en los 90 minutos que cerraron los Octavos de Final de la Región Pampeana Sur. Demostró una supremacía absoluta ante el elenco veinticinqueño y no fue una goleada mayor por la poca puntería de los futbolistas olavarrienses.

No necesitó nada de tiempo para abrir el marcador y marcar lo que serían las acciones en la tarde dominical. Una buena jugada asociativa que inició en un lateral de Palmieri, sumó pases entre el defensor, Ordozgoiti y Garabento y terminó con centro al área para que Braian Bortolotti la encontrara de “puntín” cuando iban apenas 4 minutos.

El buen trabajo colectivo prosiguió en la primera parte, el tridente Marin, Bortolotti y uno de los Izaguirre controló cada pelota que pasó por el mediocampo y evitó la reacción de la visita que apenas tuvo una aproximación en los pies de Moreno que controló Vivas.

Matías Ordozgoiti aumentó la diferencia en la continuidad de la primera parte cuando iban 25´ tras una buena habilitación de Marin desde la derecha.

Marin y Garabento tuvieron chances de asegurar la goleada antes del descanso, pero no definieron cómodamente y sólo quedo tiempo para la expulsión Paladino en un pasaje donde la pierna fuerte, los empujones y las protestas habían cobrado protagonismo.

En el complemento, Racing literalmente se floreó, llegó al arco rival cada vez que se lo propuso y terminó asegurando la clasificación mucho antes del final.

A los 59´, Quimey Marin no desaprovechó la primera que tuvo en ese periodo y definió cruzado para aumentar la diferencia y apenas 6 minutos después, a los 65´ llegó le descuento de Argentinos. Defendió mal la “Estrellita”, Vivas dejó rebote en el mano a mano y Eleixer Amaya Fernández aprovechó el rebote.

No cambió nada el gol visitante porque el triunfo racinguista nunca estuvo en riesgo y con el correr de los minutos, terminó de sentenciar la historia.

Santiago Izaguirre marcó el cuarto a los 68´ apareciendo por atrás de todos en el área y luego de un cabezazo en el travesaño y una tapada magistral del arquero rival, Nadir Hadad puso cifras definitivas a los 83´ con un violentísimo remate.

En una de sus mejores producciones en el Torneo Regional Amateur, con muchos futbolistas en gran nivel y una producción colectiva envidiable, Racing logró una contundente victoria para clasificar y esperar a su próximo rival en los Cuartos de Final.

Síntesis Racing – Argentinos (25 de Mayo):

Estadio: Buglione Martinese

Árbitro: Mauro Echarren (Tandil)

Racing (5): Rodrigo Vivas; Mateo Gómez Navarro, Sebastián Álvarez (F. Tucker), Gonzalo Izaguirre, Ayrton Palmieri; Santiago Izaguirre, Manuel Scacheri (N. Hadad), Matías Ordozgoiti, Braian Bortolotti (J. Galmez Parra); Quimey Marín (U. Mormando), Román Garabento (V. Barberini). DT- Carlos Tavare

Argentinos (1): Flavio Biglia; Valentino Tironi, Gabriel Ferro, Héctor Córdoba A. Gómez), Gabriel Roldán (M. Polero); Eleixer Amaya Fernández (R. Ledesma), Nicolás Locatelli), Agustín Chidichimo; Ramiro Liendo (N. Apes), Nicodemo Paladino, Milton Moreno (F. Conti). DT- Víctor Caldas

Amonestados: Álvarez, Scacheri (RAC); Ferro, Amaya Fernández, Liendo, R, (Arg.)

Expulsados: Paladino (Arg.)

Goles: 4´ PT Braian Bortolotti (RAC); 25´ PT Matías Ordozgoiti (RAC); 14´ ST Quimey Marin (RAC); 21´ ST Eleixer Amaya Fernández (Arg.); Santiago Izaguirre (RAC); 38´ ST Nadir Hadad (RAC)