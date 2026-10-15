Marin: “Trajimos un buen resultado, pero no podes confiarte”

Racing consiguió una valiosa victoria frente a Argentinos de 25 de Mayo y quedó bien posicionado de cara a la revancha de Play-Off del certamen organizado por el Consejo Federal y que otorga ascensos al Torneo Federal A. Tras la victoria, Quimey Marín analizó el triunfo, habló de la expulsión de Pablo Mujica y destacó el crecimiento del equipo.

El “Chaira” se impuso por 2 a 1 y consiguió una ventaja que buscará hacer valer el próximo domingo, cuando dispute la revancha en el estadio Buglione Martinese.

“Fue un triunfo importantísimo. Nos trajimos una buena ventaja para el partido de vuelta. Creo que lo importante era no perder. La victoria fue justa. Hicimos un partido muy inteligente en una cancha muy difícil, donde ellos no habían perdido. Nos adaptamos muy bien tanto al juego de ellos como a lo que pensamos hacer nosotros y salió bien. Ahora hay que pensar en la vuelta y ver cómo podemos mantener la ventaja”, expresó tras el encuentro, Quimey Marín.

Uno de los aspectos determinantes fue la lectura de las condiciones del campo de juego. Racing entendió que debía priorizar las disputas y evitar riesgos innecesarios para luego encontrar los espacios que le permitieran lastimar al rival.

“Sabíamos que por el piso, no se podía jugar, así que tratamos de ganar la segunda pelota y, desde ahí, iniciar nuestro juego. Había sectores donde no estaba tan mala y se podía jugar un uno contra uno o juntar algunos pases para generar peligro. Fuimos muy inteligentes en ese sentido, de no arriesgar de más en una cancha que iba a ser muy difícil”, explicó Marín.

El triunfo dejó una preocupación para el partido de vuelta: la expulsión de Pablo Mujica. Marín, protagonista de la jugada previa al gol de Racing, reconoció que no llegó a observar lo sucedido y se refirió a la necesidad de encontrar una alternativa para suplir su ausencia.

“No la veo porque en la jugada tiro el centro, Santiago la baja y, después del gol, me doy vuelta y festejo con los chicos que estaban haciendo la entrada en calor. Me acerco al banco a tomar agua y ahí me cuentan que lo habían echado a Pablo. No sé bien qué pasó”, relató.

De todas maneras, confió en las variantes con las que cuenta el plantel conducido por Carlos Tavare: “Tenemos que adaptarnos ahora a estar sin él. El plantel tiene buen recambio, hay varios jugadores que están más que a la altura para jugar. Obviamente es una baja sensible, pero la vamos a suplir muy bien”, aseguró.

Racing tendrá la posibilidad de definir la clasificación ante su gente, el próximo domingo desde las 17:30. Aunque el resultado conseguido en 25 de Mayo representa una ventaja, Marín remarcó que el equipo no puede confiarse ante un adversario que buscará revertir la historia.

“La llave todavía está abierta. Nosotros sabemos que nos trajimos un buen resultado allá, que te da una cierta tranquilidad. Pero, obviamente, no tenés que confiarte porque sabemos cómo son estos partidos de Play-Off, y más con un equipo duro como el de 25 de Mayo”, sentenció.