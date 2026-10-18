Cambios en las tarifas del transporte público y el estacionamiento medido

A partir del próximo lunes 19 de octubre, entrarán en vigencia los nuevos cuadros tarifarios del transporte público de pasajeros y del sistema de estacionamiento medido en Olavarría. La actualización alcanzará a los servicios urbanos e interurbanos, además de las distintas modalidades de abono para estacionar en las zonas reguladas de la ciudad.

En el caso del transporte público, la última modificación de los valores se había realizado en abril de 2026. Con el nuevo esquema, el boleto mínimo del servicio urbano pasará a costar $1.937, mientras que para los usuarios alcanzados por la tarifa social el importe será de $871,65.

En los servicios interurbanos, las tarifas variarán de acuerdo con el recorrido y la línea utilizada. Para las líneas 509, 510 y 514, el boleto mínimo tendrá un valor de $1.650, con una tarifa social de $742,50.

En la línea 509, que conecta Olavarría con AOMA, Villa Mi Serranía y Loma Negra, el pasaje entre Olavarría y Loma Negra costará $1.847, mientras que el tramo hasta Villa Mi Serranía tendrá un valor de $1.883. Con tarifa social, los importes serán de $831,15 y $847,35, respectivamente.

Por su parte, en la línea 510, que une Olavarría con Sierras Bayas y Colonia San Miguel, viajar hasta Sierras Bayas costará $2.035 y el recorrido hasta Colonia San Miguel tendrá una tarifa de $2.184. Para quienes cuentan con tarifa social, los valores serán de $915,75 y $982,80.

En tanto, la línea 514, que conecta Olavarría con Sierra Chica, Hinojo y Colonia Hinojo, tendrá los siguientes precios:

- Olavarría – Sierra Chica: $1.720.

- Olavarría – Hinojo: $1.883.

- Olavarría – Colonia Hinojo: $1.847.

- Sierra Chica – Hinojo: $1.650.

- Barrio Cuarteles – Colonia Hinojo: $1.650.

- Barrio Cuarteles – Hinojo: $1.650.

Para estos recorridos, los usuarios que accedan a la tarifa social abonarán importes reducidos, de acuerdo con cada trayecto. Se mantiene el descuento del 55% respecto de la tarifa general para los beneficiarios de este régimen.

Cuánto costará el estacionamiento medido

El sistema de estacionamiento medido también tendrá nuevos valores a partir del lunes. La actualización toma como referencia la evolución de los costos y del Índice de Precios al Consumidor (IPC).

La última modificación de estas tarifas se había aplicado en octubre de 2025, por lo que los importes permanecieron sin cambios durante aproximadamente un año.

Con el nuevo cuadro tarifario, los valores serán los siguientes:

- Zona 1: $600 por hora.

- Zona 2: $300 por hora.

- Abono mensual para Zona 1: $43.000.

- Abono mensual para Zona 2: $16.000.

- Abono para frentistas: $21.500.

De esta manera, desde el 19 de octubre comenzarán a aplicarse las nuevas tarifas para el transporte público urbano e interurbano y el estacionamiento medido en Olavarría

