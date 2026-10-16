La “Chingalán” jugará Semifinales en Milán

La pareja compuesta por el olavarriense y el madrileño sumó una nueva victoria en el cuadro principal de la competencia organizada por Premier Pádel en Milán.

Federico Chingotto y Alejandro Galán clasificaron a Semifinales del Milano P1 al vencer en dos sets a Valentino Libaak y Gonzalo Alfonso. Fue por 6/3 y 7/6 en 1 hora y 33 minutos de juego.

La “Chingalán” enfrentará a Leandro Augsburger y Juan Lebron en el último turno de las Semifinales del sábado y buscarán recuperarse tras dos caídas consecutivas antes del partido definitorio.