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La “Chingalán” jugará Semifinales en Milán

En la jornada de este viernes, Federico Chingotto y Alejandro Galán sumaron una nueva victoria en Milán y lograron la clasificación a Semifinales.

Viernes, 16 de octubre de 2026 a las 19:52
Foto: Premier Pádel

Por Redacción

La pareja compuesta por el olavarriense y el madrileño sumó una nueva victoria en el cuadro principal de la competencia organizada por Premier Pádel en Milán.

Federico Chingotto y Alejandro Galán clasificaron a Semifinales del Milano P1 al vencer en dos sets a Valentino Libaak y Gonzalo Alfonso. Fue por 6/3 y 7/6 en 1 hora y 33 minutos de juego.

La “Chingalán” enfrentará a Leandro Augsburger y Juan Lebron en el último turno de las Semifinales del sábado y buscarán recuperarse tras dos caídas consecutivas antes del partido definitorio.

 

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