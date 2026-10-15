Chingotto y Galán ganaron en Milán y van por la defensa del título

La pareja compuesta por el olavarriense y el madrileño buscarán defender el título 2025 en Milán, que recibe la continuidad de la competencia reservada para los mejores del mundo y fue con triunfo en los Octavos de Final.

Federico Chingotto y Alejandro Galán derrotaron por un doble 6/1 a Francisco Gil y Ramiro Valenzuela para sortear sin complicaciones la llave de Octavos de Final.

Previamente, la “Chingalán” había estrenado el cuadro principal con victoria en 55 minutos ante los portugueses Miguel y Nuno Deus por 6/1 y 6/2.

En el Allianz Cloud, escenario para la quinta edición del Oysho Milano Premier Pádel P1, Ale Galan y Fede Chingotto aspiran a mantenerse en lo más alto del pádel masculino y tras 59 minutos en el 20x10 se preparan para enfrentar a Gonzalo Alfonso y Valentino Libaak en los Cuartos de Final en la jornada del venidero viernes.