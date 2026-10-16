Natación: Ferro completó su participación en la Liga Máster

El Ente Municipal de Deportes y Recreación de Mar del Plata recibió la última fecha de la Liga Máster que se llevó a cabo durante todo el año en diferentes sedes y Ferro completó sus actuaciones con muchos podios y sexto puesto en la clasificación.

Las mejores actuaciones fueron para Victoria Barresi, Carolina Cramaro, Amanda Ormazábal, Agustín Rizzonelli, Belén Riley y Emanuela Barbieri.

Barresi se impuso en los 50 metros libres y 50 metros espalda, Cramaro ganó en los 50 metros libres y los 100 metros pecho, Ormazábal consiguió el primer lugar en los 50 metros espalda Riley se impuso en los 200 metros libres y Barbieri logró el primer lugar en los 50 metros mariposa.

Además, Rizzonelli ganó los 50 metros mariposa y alcanzó el segundo puesto en los 200 metros libres, también fue medalla de bronce para Amanda Ormazábal en los 50 metros libres.

En tanto, Ignacio Ferreyra obtuvo el segundo puesto en los 200 metros libres y el tercero en los 100 metros mariposa y Lucrecia Castillo terminó segunda en los 200 metros pecho.

Por último, las dos postas “Carboneras” lograron la medalla de plata. Fue en los 4x50 Libre femenino y 4x50 metros combinados en equipos mixtos.

Ferro completó su participación en la temporada y finalizó en el sexto puesto de la clasificación general entre 13 instituciones participantes.