Octubre Rosa: controles gratuitos en el Hospital hasta el 30 de octubre

En el Mes de Concientización sobre el Cáncer de Mama, desde el lunes 19 y hasta el viernes 30 de octubre se llevarán a cabo controles gratuitos en el Hospital Municipal “Dr. Héctor M. Cura”.

En el Box 4 de Ginecología (Av. Sarmiento 2669) de 08:30 a 11:00 horas se realizarán controles ginecológicos y se podrán solicitar turnos para mamografías.

Esta iniciativa se enmarca en la campaña “Que no se nos olvide cuidarnos”, impulsada por el Municipio de Olavarría, a través del Hospital Héctor M. Cura”, Subsecretaría de Atención Primaria de la Salud, Hospital de Oncología, Lalcec Olavarría, Facultad de Ciencias de la Salud y la agrupación Ola Rosa.

La propuesta busca fomentar la detección temprana y facilitar el acceso a controles de rutina, fundamentales para el cuidado de la salud de la mujer.

Hasta el momento se han solicitado un total de 282 turnos para mamografías en el marco de las jornadas realizadas en los CAPS, Hospital de Oncología y LALCEC, en el marco de la campaña que tiene como objetivo inicial llegar a un total de 400.

Toda la información se encuentra disponible en el micrositio oficial de Octubre Rosa en www.olavarria.gov.ar, que brinda una lectura interactiva y ágil que facilita el acceso a controles, síntomas, factores de riesgo, hábitos saludables, mitos y verdades, videos e instructivos de cómo realizar un autoexamen mamario.

Seguí el Circuito Rosa

El Circuito Rosa continuará con distintas actividades y el cronograma de controles previstos para todo el mes de octubre. Entre las acciones destacadas se encuentran la Jornada Integral de Salud que se desarrollará este sábado 17 de octubre desde las 14 horas en el Centro Cultural “San José”. Habrá charlas, controles, talleres, actividades de yoga, pilates, tai chi y feria saludable, con cierre musical.

Otra de las propuestas centrales es la “Caminata Rosa” que se realizará el 24 de octubre a las 14 horas en el Parque Helios Eseverri (Av. De los Trabajadores y Ate. Brown), con clase de gimnasia, caminata y taller abierto a toda la comunidad.

17 de octubre – Centro Cultural “San José”

14:00 a 18:00 horas

Jornada Integral de Salud (en el marco de los 60 años de LALCEC). Controles de salud, actividades físicas, tai chi y feria con emprendedores locales.

Auditorio

14:15 horas: ”Asesoramiento genético oncológico como herramienta para la prevención del cáncer hereditario”. Licenciada en Cs Biológicas – Biología Molecular Rocío Larreche

14:50 horas: Menopausia y climaterio. Disertan la Dra. Gianina Guidobono y la Dra. Virginia Draghi.

15:30 horas: Diserta Vanesa Andreis.

16:00 horas: Talleres de prevención y concientización (a cargo de profesionales del Hospital de Oncología):

“Mitos y verdades sobre cáncer génito-mamario”.

“Importancia del autocuidado de la salud mental como parte de la prevención integral frente al cáncer de mama”.

Sala 5 (de 14:00 a 17:00 horas)

Campaña Gineco-mamaria:Controles de PAP y Test HPV. Atención y asesoramiento a cargo de profesionales de Atención Primaria de la Salud (APS) y residentes: Dra. Victoria Nogal, Dra. Virginia Draghi y Dra. Agustina Salías.



Actividad Física (patio)

16:00 horas:Tai Chi, con Agustina Carreira Neto.

16:35 horas: Yoga Terapéutico, con Antonella Medici.

17:10 horas: Pilates Mat, a cargo de Yanina Sanabria (SEA).

Galería (de 14:00 a 18:00 horas)

Feria Saludable: Exposición y venta de emprendedores locales.

Cierre

17:45 horas: Cierre musical en vivo a cargo de Gisela Chojo.

Organiza: LALCEC y Atención Primaria de la Salud.

19 al 30 de octubre – CAPS N° 5 “H. Yrigoyen” (Rufino Fal 4124, Servicio Territorial N° 4)

08:00 a 12:30 horas

Controles de salud de la mujer. Talleres en sala de espera: autoexamen mamario, importancia de los controles ginecológicos anuales.

Organiza: Centro de Atención Primaria de la Salud N° 5 “H. Yrigoyen”.

21 de octubre – CAPS Nº 7 “Independencia”(Ayacucho y Av. Pueyrredón)

13:00 a 19:00 horas

“Tarde de PAP” – Jornada de Salud de la Mujer. Controles ginecológicos y mamarios.

Organiza: Centro de Atención Primaria de Salud Nº 7 “Independencia”.

23 de octubre – CAPS Nº 3 – Sociedad de Fomento “Amoroso” (Deán Funes 3246)

18:00 a 20:00 horas

“Tardecita de PAP”. Controles ginecológicos e indicación de mamografías según edad o antecedentes.

Organiza: Centro de Atención Primaria de la Salud N° 3 “Amoroso”.

24 de octubre – Parque Eseverri

14:00 horas

Caminata Rosa: Clase de gimnasia, caminata y taller.

Organiza: LALCEC y Municipio.

26 de octubre – CAPS Nº 27 – CIC Facundo Quiroga (B. Houssey a 400-450)

09:30 horas

Caminata saludable orientada a la comunidad y posterior charla sobre promoción y prevención de la salud.

Organiza: Centro de Atención Primaria de la Salud N° 27.

27 de octubre – CAPS Nº 1 “Obrero” y CAPS Nº 9 “Colonia San Miguel”

CAPS Nº 1 “Obrero” (Av. Del Valle 4291) – 09:30 horas: Caminata saludable y entrega de folletería sobre autoexamen mamario y prevención.

CAPS Nº 9 “Colonia San Miguel” (Gral. José de San Martín 1295) – 09:00 a 13:00 horas: Controles ginecológicos y mamarios. Cierre con clase de zumba en la plaza de la localidad.