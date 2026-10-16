Siguen las investigaciones por el robo y tiroteo en una vivienda

Bajo la carátula "robo y privación ilegítima de la libertad" prosiguen las tareas investigativas para esclarecer el hecho delictivo ocurrido en la madrugada del jueves en la vivienda de Deán Funes 3570.

De acuerdo a lo informado por fuentes oficiales, este viernes se avanzó con un allanamiento fiscal en una casa de una familiar presuntamente involucrada para recoger su teléfono.

Además, se hicieron una serie de averiguaciones para dar con el paradero del segundo presunto autor material del hecho que aún permanece prófugo, aunque ya estaría identificado.

El otro de los responsables del hecho, aprehendido esa misma madrugada tras una persecución y tiroteo, fue indagado este viernes y desde Fiscalía se solicitó su detención al Juzgado de Garantías Nº 1.