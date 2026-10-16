Deportes

Estudiantes fue anfitrión del 4° Regional de la Asociación del Centro

Clubes de toda la Región se dieron cita en el Macrogimnasio del Parque Guerrero en un nuevo Torneo Regional.

Viernes, 16 de octubre de 2026 a las 18:10

Por Redacción

Estudiantes fue anfitrión del 4° Regional organizado por la Asociación del Centro de Patín que contó con centenar de deportistas y mucha presencia olavarriense.

Las patinadoras “albinegras” tuvieron una destacada actuación en las distintas disciplinas y categorías, con más de 20 representantes que continúan con su preparación para el cierre de la temporada y el gran show final previsto para el venidero mes de diciembre.

Además, participaron representantes de Racing, Sierra Chica, Loma Negra y Club Boca Junior, todas logrando lucirse en sus performances.

Hubo presentaciones en Figuras Obligatorias, Disciplina Libre y Escuela además de Danza Avanzado.

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