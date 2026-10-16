Estudiantes fue anfitrión del 4° Regional de la Asociación del Centro

Estudiantes fue anfitrión del 4° Regional organizado por la Asociación del Centro de Patín que contó con centenar de deportistas y mucha presencia olavarriense.

Las patinadoras “albinegras” tuvieron una destacada actuación en las distintas disciplinas y categorías, con más de 20 representantes que continúan con su preparación para el cierre de la temporada y el gran show final previsto para el venidero mes de diciembre.

Además, participaron representantes de Racing, Sierra Chica, Loma Negra y Club Boca Junior, todas logrando lucirse en sus performances.

Hubo presentaciones en Figuras Obligatorias, Disciplina Libre y Escuela además de Danza Avanzado.