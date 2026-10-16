Prosigue la anteúltima fecha del Torneo “Juan Domingo Marinangeli”

La competencia oficial organizada por la Liga de Fútbol de Olavarría programó la continuidad de la 10° fecha, una jornada que se desarrollará a lo largo de varios días.

De cara a lo que será la continuidad de la penúltima jornada de la Fase Regular, ya jugaron en el Pedro Iriart Legorburu y seguirá la acción con partido en el Ricardo Sánchez en la tarde de este viernes.

La fecha, pensando en definir posiciones de cara a los Play-Off, seguirá entre domingo y martes.

La programación:

Viernes:

18:00 hs.: El Fortín vs Municipales

Sábado:

16:00 hs.: Espigas vs Atlético Hinojo -en Hinojo-

Domingo:

20:00 hs.: Estudiantes vs. Embajadores

Martes:

19:30 hs.: Colonias y Cerros vs Loma Negra -en Embajadores-

20:00 hs.: Ferro vs Racing (sin público visitante)