Olavarrienses en Liga Argentina: Tambucci será “Cóndor”

En las últimas horas, Jujuy Básquet anunció a Luciano Tambucci como refuerzo para la temporada 26/27 de la segunda categoría del básquet nacional.

Luciano Tambucci llegará a Jujuy en el transcurso de la semana y se pondrá a las órdenes de Guillermo Tasso que seguirá siendo el DT de los “Cóndores”.

El representativo de la Provincia iniciará la pretemporada el venidero lunes con la presencia del olavarriense que promedió 5,6 puntos, 3,3 rebotes y 1,1 asistencias en poco más de 20 minutos por encuentro en Villa Mitre en la pasada edición de la Liga Argentina.