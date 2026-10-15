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Pueblo Nuevo completó una nueva presentación en el “León Najnudel”

Aprovechando el último fin de semana largo, Pueblo Nuevo completó una nueva presentación en el Torneo Nacional de Máster “León Najnudel”.

Jueves, 15 de octubre de 2026 a las 21:48

Por Redacción

Pueblo Nuevo dijo presente en Mar del Plata en el certamen que rinde homenaje al legado del padre de la Liga Nacional y es organizado por Adolfo “Gurí” Perazzo y Ernesto “Cuki” Cukierman.

Entre el sábado y el lunes feriado, los gimnasios de Quilmes y Unión recibieron a 27 equipos -19 masculinos y 8 femeninos- en una nueva edición de la competencia Máster y nuevamente fue con presencia olavarriense.

Pueblo Nuevo dijo presente en la categoría +60 y tras su estreno triunfal ante la Selección de Rosario, enfrentó a Mar del Plata y a Bahía Blanca sumando derrotas que no le permitieron defender el podio logrado en Semana Santa.

El campeón de la divisional fue Tercer Tiempo al vencer a Mar del Plata por 71 a 52.

 

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