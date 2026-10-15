Ezequiel Galli, actualmente titular de la Unidad Gabinete de Asesores de la Jefatura de Gabinete de ministros de la Nación, expuso en la jornada "Líderes del fin del mundo" organizada por la Cámara de Comercio de Ushuaia en Tierra del Fuego. El funcionario del gobierno libertario planteó que "Argentina está atravesando un cambio profundo".

Y siguió: "El presidente Milei tomó una decisión política clara y contundente. Hoy la Argentina está potenciando sus cuatro motores: energía, minería, industria del conocimiento y agroindustria. Hace menos de 3 años, Argentina era otra. El Estado no ayudaba a producir, el Estado era un obstáculo. Más de una década sin crear empleo privado. Así no podíamos seguir".



Galli planteó que "el presidente Milei va a ser recordado como el presidente que liberó a los argentinos del caos que heredamos. Tenemos equilibrio fiscal. La inflación pasó del 25,5 mensual en diciembre de 2023 a 1.9 en septiembre pasado".

"Tenemos la pobreza más baja desde 2019. La pobreza infantil bajó más de 20 puntos. Se realizaron reformas de fondo. Una reforma laboral después de 50 años. Un nuevo régimen penal juvenil después de 40 años", siguió.

En el extracto de su discurso que compartió en su cuenta de Instagram, finalizó: "Todavía queda mucho por hacer. Nadie desconoce las dificultades ni el esfuerzo de los argentinos. Pero hoy existe algo que durante demasiado tiempo faltó: orden y un rumbo claro. Estamos construyendo un país que vuelve a ser confiable. Un país que respeta al que invierte. Un país integrado al mundo. Ese es el rumbo que lidera Javier Milei y ese es el rumbo que vamos a sostener".