Básquet Local: Pueblo Nuevo ganó el primer partido de los Cuartos

Pueblo Nuevo venció a Sport Club Trinitarios en el inicio de los Cuartos de Final de la competencia organizada por la Asociación de Básquet de Olavarría.

El “Lobo” se impuso 77 a 70 a Sport Club Trinitarios en el cotejo que inició los Cuartos de Final de la competencia oficial.

En el Juan Manolio, el elenco de Olavarría hizo valer su localía y después de un primer parcial donde dominó la visita, los dirigidos por Cristian Sánchez dieron vuelta la historia.

Una treintena de puntos en los segundos diez minutos y luego buenos momentos en el complemento fueron suficientes para aguantar la reacción bolivarense en los últimos minutos para intentar robarse la ventaja de cancha.

Pueblo Nuevo quedó a una victoria de la clasificación a Semifinales, instancia que buscará en Bolívar la venidera semana.

Síntesis Pueblo Nuevo – Sport Club Trinitarios:

Estadio: Juan Manolio

Árbitros: Suárez, D. y Rincón, J.

Pueblo Nuevo (77): Barsi (9), Conte Velasco (13), Dupin (28), Vázquez (16), Alberca (0) -FI- Luján (11), Carballo (0), Toledo (0). DT- Cristian Sánchez

Sport Club Trinitarios (70): Morena (4), Junco (27), Briguez (8), Cainzos (5), Pasos Pérez (10) -FI- Vaccarezza (3), Maldonado (10), Zubillaga (0), Levenbrik (3)- DT- Marcelo Álvarez

Parciales: 18 – 24; 48 – 41; 63 – 51 y 77 – 70