Básquet Femenino: tuvo continuidad el Torneo Clausura

En el Amadeo Bellingeri el pasado lunes y en el Maxigimnasio este jueves, tuvo continuidad el segundo torneo del año organizado por la Asociación de Básquet de Olavarría para la Primera División Femenina.

La programación semanal inició en el gimnasio “Fortinero”, donde las locales no pudieron con Sport Club Trinitarios. Las bolivarenses se impusieron 53 a 39 mostrando supremacía durante los cuatro parciales.

Cerrando la semana, hubo enfrentamiento entre olavarrienses y Estudiantes se quedó con la victoria haciendo valer la localía. Las representantes del “Bata” derrotaron a El Fortín por 63 a 49 para seguir invictas.

Tras un encuentro parejo durante la primera mitad, las dirigidas por Ramiro Bou encontraron mayor fluidez ofensiva en la segunda parte y lograron una diferencia que se volvió indescontable.

Máxima Mereles, con 18 unidades en 36 minutos de juego, fue la máxima anotadora del encuentro.