Galasur: trabajadores despedidos aún no cobraron la indemnización y denuncian falta de respuestas

Trabajadores despedidos de Galasur atraviesan una situación de incertidumbre ante la falta de pago de las indemnizaciones y la ausencia de respuestas sobre su situación laboral.

Al 15 de octubre, empleados vinculados a AOMA y al CECO aseguran que todavía no lograron resolver el cobro de las sumas que les corresponden, pese a las gestiones realizadas ante el Ministerio de Trabajo.

Según relataron dos trabajadores, uno perteneciente a AOMA y otro al CECO, el conflicto continúa sin una solución concreta. Explicaron que, mientras algunos empleados lograron acordar el pago del 100% de sus indemnizaciones, otros siguen sin alcanzar un acuerdo. Sin embargo, incluso quienes llegaron a ese entendimiento, continúan esperando cobrar lo adeudado.

En el caso de los cuatro trabajadores que acordaron el pago del 100% de la indemnización a través del Ministerio de Trabajo, hasta el momento solo recibieron la quincena correspondiente al período de conciliación obligatoria. Las indemnizaciones pactadas todavía no fueron abonadas.

Por otro lado, hay trabajadores que no lograron llegar a un acuerdo y denuncian que, pese a haber presentado cartas documento para rechazar un artículo y reclamar el pago completo de sus indemnizaciones, no obtuvieron respuestas.

“Lo único que pedimos fue el rechazo a un artículo en el que la empresa manifiesta que no podía pagarse la indemnización completa por estar en crisis” , señalaron los trabajadores afectados.

Uno de los principales cuestionamientos apunta a las reiteradas ausencias de representantes de Galasur en las audiencias convocadas por el Ministerio de Trabajo de La Plata.

Trabajadores nucleados en el CECO señalaron que en distintas oportunidades la empresa no se presentó a las reuniones previstas, lo que prolongó las negociaciones sin que se alcanzara una solución. Incluso, indicaron que en una audiencia vinculada con la reincorporación de algunos trabajadores, los representantes del sindicato quedaron fuera del acuerdo.

La situación también afecta a empleados que recurrieron a abogados para intentar resolver sus reclamos. Según los testimonios, el inicio de “supuestas” acciones legales fue señalado por la empresa como uno de los motivos de la falta de acuerdo, mientras los trabajadores sostienen que no recibieron el asesoramiento que necesitaban para afrontar el proceso.

Además, denunciaron que Galasur no responde las cartas documento ni se presenta a firmar la documentación correspondiente.

El 1 de octubre, algunos trabajadores recibieron una carta documento en la que la empresa ratificó que continuaban despedidos. En esa misma comunicación, según relataron, se indicó que la liquidación final estaría a disposición de cada empleado dentro de los plazos legales.

Sin embargo, al 15 de octubre, los trabajadores aseguran que continúan sin cobrar las indemnizaciones. A esto se suma la falta de pago de la quincena correspondiente al período de conciliación obligatoria en los casos en que todavía está pendiente.

Los trabajadores indicaron que uno de los sindicatos intimó a la empresa para que diera una respuesta sobre el pago de la deuda. No obstante, afirmaron que la situación sigue sin resolverse y que una nueva audiencia realizada la semana anterior tampoco contó con la presencia de representantes de Galasur.

A la incertidumbre económica y laboral se suma la interrupción de la cobertura de la obra social por falta de pago, según denunciaron los trabajadores.

“A todos nos dicen algo diferente, tenemos versiones dispares” contó una de las trabajadoras.

Y sumó que: “Estamos a la deriva, no queremos quedar en el olvido”, resumieron, al describir la falta de certezas sobre sus ingresos y su futuro laboral.