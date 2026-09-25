Buena actuación de Pilar García Maroa ante San José en la Copa Kenia

La Selección Argentina U15 Femenina protagonizó este jueves un verdadero partidazo en la Copa Kenia, certamen que se disputa en Puerto Iguazú y que reúne equipos de la categoría U17. El conjunto nacional cayó 66-63 ante San José de Paraguay, en un encuentro que se definió sobre el cierre y por pequeños detalles.

En su segunda presentación oficial con la camiseta argentina, Pilar García Maroa volvió a ser titular y tuvo una destacada actuación. La jugadora de Estudiantes disputó 22 minutos, convirtió 6 puntos y tomó 4 rebotes, además de tener una intervención clave durante los instantes finales.

Con el marcador muy parejo, la olavarriense apareció para convertir un doble que le permitió a Argentina igualar el partido 61-61 y mantener intactas sus posibilidades de quedarse con la victoria.

El desarrollo continuó con mucha paridad hasta los últimos segundos, pero San José consiguió establecer una pequeña diferencia que terminó siendo determinante. El seleccionado argentino tuvo la última oportunidad para igualar el marcador y llevar el partido al tiempo suplementario, aunque el lanzamiento no ingresó y el conjunto paraguayo terminó festejando por 66-63.

Más allá del resultado, la competencia representa una importante experiencia para el combinado nacional, que continúa sumando minutos de juego y rodaje internacional de cara a los próximos desafíos de la categoría.

Argentina volverá a presentarse este viernes desde las 18:00, cuando se mida ante Regatas de Corrientes en una nueva jornada de la Copa Kenia.

