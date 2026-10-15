Doble festejo en Sierras Bayas: Fiesta del Choripán Serrano y 147º aniversario

Sierras Bayas comienza la cuenta regresiva para vivir los festejos por el 147º aniversario de la localidad, que en este año se realizarán en conjunto con la Fiesta del Choripán Serrano, el fin de semana del 24 y 25 de octubre.



El evento, organizado de manera conjunta con la Delegación Municipal e instituciones de la localidad serrana contará con un cronograma que iniciará el sábado, con la realización de la noche de gala en el Centro Cultural, donde está previsto en el inicio una actividad alusiva también al 110° aniversario del Foot Ball Club de Sierras Bayas. En la ocasión, además, se llevará a cabo la entrega de distinciones y reconocimientos, además de presentaciones musicales de Jazz, Tango, Folclore y Coro.



Posteriormente, se compartirá un brindis en el Centro de Jubilados y Pensionados “Los Amigos”.



El domingo 25 las propuestas por el aniversario y el Choripán Serrano tendrán como punto de encuentro y celebración la bicisenda “Javier Ouda”, en pleno corazón de Sierras Bayas.



En el lugar se dispondrán numerosos puestos gastronómicos, con el choripán como protagonista, y de bebidas, que estarán a cargo de instituciones y emprendimientos locales, además de feriantes y artesanos.



Se prevé, además, una exhibición de autos clásicos, actividades recreativas para los más chicos y propuestas en el Museo y en el Centro Cultural.



La música y presentaciones en vivo iniciarán a las 17, también con propuestas para todos los gustos. Folclore, Tango, Contemporánea/Urbana y Zumba.



A las 18 se llevará a cabo el tradicional corte de la torta, como antesala a la continuidad de la actividad en escenario, con más folclore, rock y el cierre con baile popular con La Roland.

