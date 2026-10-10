Liga Nacional: OTC se despidió de Buenos Aires con derrota

La máxima categoría del básquet nacional completó una nueva presentación para uno de los equipos con presencia olavarriense y fue con caída en condición de visitante.
Oberá Tenis Club cayó ante Lanús 67 a 58 en el Antonio Rotili en lo que fue su segunda presentación de la temporada en Buenos Aires.
En la segunda caída del elenco misionero, Bruno Sansimoni aportó 5 puntos, 3 rebotes, 2 asistencias y 2 robos en 25:37 minutos y Agustín Brocal jugó 29:20 minutos con 3 puntos, 3 rebotes, 4 asistencias y un recupero.
Sin conocer la victoria aún, el “Celeste” regresa al Litoral donde tendrá su estreno de local.