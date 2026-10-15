Inscripción abierta para la reválida de Guardavidas

El Municipio de Olavarría, a través de la Subsecretaría de Deportes, informa que el jueves 5 de noviembre se llevará a cabo en nuestra ciudad la prueba de suficiencia acuática, conocida comúnmente como reválida, destinada a guardavidas con libreta con vigencia.

La actividad, que es organizada en conjunto con la Comisión Provincial de Guardavidas del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, se llevará a cabo en el Natatorio del Club Ferro. A partir de las 10 horas se iniciará la acreditación, para poder iniciar con la prueba a las 11.

Personas interesadas en sumarse podrán hacerlo a través del formulario online al que se accede haciendo click aquí.

Para participar, además de llenar el formulario de inscripción, deberán descargar y completar la documentación allí disponible. Esa información, junto con la libreta, deberá ser presentada el día de la Reválida.