Faenaron tres vacas preñadas y se llevaron carne valuada en 8 millones de pesos

Un productor rural denunció que en las últimas horas volvió a ser víctima de una faena de animales en un campo de su propiedad ubicado cerca de avenida Pellegrini y Calle 2.



Según indicó a este medio, cerca de la medianoche del miércoles varias personas ingresaron al predio y mataron a tres vacas preñadas, a punto de parir, y se llevaron un ternero nacido hace unas semanas.



Detalló que se, según las huellas, se movilizaron en bicicleta y para huir de la escena cortaron el alambre perimetral en dirección de avenida Pringles hacia Avellaneda, por Calle 2.



“El robo total estimo que fueron 700 kilos de carne, valuados en alrededor de 8 millones de pesos”, indicó.



En cuanto a la denuncia y la investigación, resaltó que aún no tienen novedades de los autores y que esperan revisar imágenes de cámaras de seguridad de la zona.

