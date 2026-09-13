La quinta Final en París tampoco pudo ser para “Fede” Chingotto

Premier Pádel concluyó con su tercer Major de la temporada y fue con subcampeonato para la pareja compuesta por el olavarriense y el madrileño.

Federico Chingotto y Alejandro Galán perdieron la Final del Major de París ante Arturo Coello y Agustín Tapia en una definición que se extendió por 2 horas. Fue 3/6, 6/4 y 6/7.

Sobre la moqueta de la Philippe Chatrier, los N°2 del ranking tuvieron chance para levantar el título en el 5/3 a favor en el tercer y definitorio set, pero los “Golden Boys” volvieron a demostrar porque lideran y con una épica reacción dieron vuelta el resultado para consagrarse.

Fue la quinta derrota seguida en el mítico Roland Garros para el representante de Olavarría, tercera junto a “Ale” Galán.