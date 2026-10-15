Este sábado Conociendo Rusia se presentará en Olavarría

Mateo Sujatovich, líder de Conociendo Rusia, llega a Olavarría en el marco de su nueva gira por el interior del país. La cita será este sábado 17 de octubre en el Teatro Municipal, donde el músico presentará “Conociendo Rusia presenta Mateo”, una propuesta en formato solista que recupera sus canciones desde una perspectiva más despojada, cercana e íntima.

El nuevo recorrido comenzó con presentaciones en distintas ciudades del país y continúa sumando fechas en teatros y salas de todo el territorio. En este formato, Sujatovich se presenta acompañado por sus instrumentos y diferentes recursos de consola, alternando entre guitarra acústica, guitarra eléctrica, piano y armónica para ofrecer nuevas versiones de sus composiciones.

Un recorrido por sus canciones

El espectáculo propone un viaje por las distintas etapas de la discografía de Conociendo Rusia, desde los primeros temas que marcaron la identidad del proyecto hasta las canciones de sus trabajos más recientes.

Entre las canciones más reconocidas del repertorio se destacan “Cabildo y Juramento”, “Quiero que me llames”, “Loco en el desierto”, “Puede ser” y “30 años”, temas que se convirtieron en parte fundamental del vínculo del músico con su público.

También hay espacio para canciones como “La mexicana”, “Cosas para decirte”, “A la vez” y “Cinco horas menos”, vinculadas a diferentes momentos de su trayectoria. A ese recorrido se suma “Películas de acción”, uno de sus lanzamientos más recientes, que abre una nueva etapa en el universo musical de Conociendo Rusia.

Si bien el repertorio puede variar de una presentación a otra, las fechas recientes de la gira muestran una combinación de clásicos, canciones de distintas épocas y material nuevo, adaptados a la propuesta solista de Mateo.

Un formato que apuesta a la cercanía

Uno de los principales atractivos de esta propuesta es justamente la proximidad con el público. Sin una banda completa sobre el escenario, Sujatovich pone el foco en las melodías, las letras y los detalles de cada composición, con arreglos que permiten redescubrir canciones conocidas desde otra perspectiva.

En las primeras fechas del tour, el músico generó distintos momentos de interacción con los espectadores, incluso invitándolos a subir al escenario y compartir fotos durante “La Mexicana”. La experiencia también tuvo una dimensión virtual: en Rosario, transmitió en vivo a través de Instagram parte del concierto para quienes no pudieron estar presentes.

La propuesta conserva así la esencia del proyecto, pero suma una dinámica más personal, en la que las historias detrás de las canciones y la respuesta de los espectadores adquieren un lugar central.

Las entradas ya están a la venta a través de ticket10.com.ar.