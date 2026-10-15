Trasladan a Sierra Chica a un joven que se atrincheró armado en Bolívar

La Justicia formalizó en Bolívar la detención del joven que el pasado lunes protagonizó un episodio de extrema tensión en una vivienda, donde permaneció atrincherado durante más de tres horas tras un conflicto con su expareja.

La novedad fue comunicada oficialmente por la Jefatura Departamental de Policía de Seguridad Bolívar, que identificó al imputado como Augusto Rodríguez y brindó nuevos detalles sobre el procedimiento y el avance de la causa judicial.

Según consignó el diario La Mañana de Bolívar, las actuaciones fueron caratuladas como "Violación de domicilio - Coacción agravada - Portación ilegal de arma de guerra", con intervención de la Unidad Funcional de Instrucción Nº 15, a cargo de la fiscal Julia María Sebastián.

Mediante una resolución dictada el miércoles, la jueza Fabiana San Román, titular del Juzgado de Garantías Nº 1 de Olavarría, dispuso la detención del acusado y ordenó su reubicación en una dependencia policial habilitada, así como su posterior traslado a la Unidad Penitenciaria de Sierra Chica.

Rodríguez había sido aprehendido una vez finalizado el operativo del lunes y trasladado al Hospital Miguel Capredoni, donde permaneció bajo atención médica hasta recibir el alta.

De acuerdo con la información oficial, el joven había ingresado a la vivienda de su expareja portando un revólver calibre 22 y, mientras permanecía atrincherado, habría manifestado intenciones de quitarse la vida.

La mujer logró escapar del inmueble y refugiarse en la casa de vecinos, quienes colaboraron para ponerla a resguardo hasta la llegada de las autoridades. Posteriormente, recibió asistencia y contención por parte de la Comisaría de la Mujer y la Familia de Bolívar y su equipo interdisciplinario.