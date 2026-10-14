Golf: Francisco Bidé, el Jugador del Año de la Georgia PGA

Francisco Bidé se consagró campeón del torneo final de la temporada que otorga puntos para la clasificación del Player of the Year.

En el Jennings Mill Country Club, escenario elegido para la disputa de la última competencia puntuable de la temporada regular para miembros y asociados de la Georgia PGA consagró a Francisco Bidé tras vencer en el desempate al estadounidense Jin Chung.

El jugador surgido en Estudiantes completó la primera ronda con 69 golpes y los segundos 18 con71 para igualar en la primera posición con el representante de Château Élan Golf Club en 140.

En el desempate, Bidé logró consagrarse bicampeón de un certamen donde ya se había impuesto en 2024 y lograr la clasificación al torneo The Drew y al RSM Classic, torneo del PGA TOUR.