Podio y ascenso para Estudiantes en el Campeonato Nacional Interclubes

Estudiantes compitió en el Valle Golf Club entre el 8 y el 11 de octubre pasado y consiguió el ascenso a la Sexta División con el tercer lugar del podio.

Durante el pasado fin de semana, el equipo de Estudiantes completó el certamen nacional certamen correspondiente a la Séptima División de Caballeros ante distintas instituciones del país y logró finalizar en el tercer lugar del podio.

A lo largo de cuatro jornadas los “albinegros” fueron protagonistas y lograron uno de los ascensos. De acuerdo con la clasificación final de la cuarta rueda, el conjunto albinegro acumuló 12 puntos, producto de cinco victorias, dos empates y una derrota en ocho presentaciones. Con esos números, ocupó el tercer lugar, por detrás de C.U.C. Uruguay, que sumó 13 puntos, y de Valle Golf Club, que también terminó con 12 unidades, pero se ubicó por delante de Estudiantes en la clasificación.

El resultado tuvo un valor especial para la institución, ya que le permitió dar un nuevo paso en el ámbito nacional y avanzar de categoría, un objetivo que premia el trabajo, el compromiso y el nivel competitivo demostrado por los representantes del Club durante todo el campeonato.

El equipo estuvo integrado por Juan Ignacio Messineo, quien se desempeñó como capitán, Juan Manuel García Pinto, Alberto Duarte, Conrado González Pini, Federico González y Martiniano Díaz Oviedo.

Además, la delegación contó con el acompañamiento de Alan Wagner y Bernardo Bide, dos profesionales surgidos de Estudiantes, que estuvieron junto al equipo durante esta importante experiencia.

Fuente: prensa CAE