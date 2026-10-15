Asalto a un matrimonio: la venta de un campo y el dato entregado por un familiar



Según surge de la denuncia de las víctimas del violento asalto de este jueves por la mañana en Deán Funes 3570, hace un mes habían vendido un campo, de lo que se desprende que los delincuentes contaban con la información y habrían ido en búsqueda del dinero de la transacción.



Los investigadores presumen que el dato lo habría pasado un familiar directo con el que la pareja mantendría una relación conflictiva.



También se supo que los primeros en llegar al lugar de los hechos fueron agentes de Protección Ciudadana y ante su presencia los delincuentes salieron raudamente en el automóvil de las víctimas (recientemente sacado de una agencia) y lo abandonaron a unas pocas cuadras, en las cercanías de La Máxima.



El hecho se investiga bajo la carátula "robo y privación ilegítima de la libertad".