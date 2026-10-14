Exactas se adjudicó la 41° edición de las Olimpiadas Interfacultades

La Facultad de Ciencias Exactas de Tandil quedó primera en la clasificación general de la 41° edición de las Olimpiadas Interfacultades 2026 celebrada la semana pasada en aquella ciudad serrana.

El desenlace de la competencia deportiva pareció sellarse en la vibrante final de Handball Masculino. En ese encuentro decisivo, Exactas logró imponerse ante Económicas con un marcador de 17 a 15, un resultado clave para sumar en el tramo final.

Por su parte, Las Culturales volvieron a ocupar un lugar destacado en la programación, con ocho disciplinas que incluyeron teatro, danza, música, fotografía, escrituras creativas, pintura colaborativa, podcast y video-minuto.

Las propuestas reunieron distintas formas de expresión y producción artística, con la participación de estudiantes y el acompañamiento de referentes del ámbito cultural de Tandil y la región.

En esta categoría, el podio quedó conformado por la Facultad de Ciencias Económicas en el primer puesto, la Facultad de Ciencias Humanas en el segundo y la Facultad de Arte en el tercero.

La edición también definió la clasificación general y el título de Campeón Olímpico, que reconoce el desempeño de las delegaciones a lo largo de las competencias deportivas y culturales: la Facultad de Ciencias Exactas, que se consagró campeona tras acumular 288 puntos en una tabla general ajustadísima, dejando a Económicas en el segundo lugar (287 puntos) y a Humanas en el tercero (205 puntos).

Las Olimpiadas constituyen un espacio de participación y encuentro entre estudiantes de las distintas sedes y unidades académicas de la UNICEN. Además de los resultados, ponen en juego el trabajo colectivo, la convivencia y la construcción de vínculos que trascienden las competencias.