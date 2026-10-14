Chocaron dos autos y uno terminó estrellándose contra una columna

Este miércoles por la tarde, alrededor de las 14, un Ford Fiesta y un Chevrolet Corsa protagonizaron un siniestro vial en la intersección de las calles Balcarce y 25 de Mayo.

Producto del choque, uno de los automóviles terminó sobre la vereda e impactó contra una columna de concreto.



A pesar de la violencia del hecho, su conductor resultó ileso. El otro automovilista fue atendido, de forma preventiva, por una ambulancia que se hizo presente en el lugar.



Personal policial realizó las actuaciones correspondientes en el lugar y ordenó el tránsito que se vió obstaculizado por uno de los vehículos, que quedó sobre la cinta asfáltica.

