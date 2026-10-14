Del deslumbramiento con el Centro Cultural a la tragedia del pueblo español

Hernán Labate estuvo el pasado fin de semana en Olavarría. De su parte dejó relatos y reflexiones sobre lo que fue la mayor tragedia en la historia moderna de España y se llevó como “recompensa” un ámbito en el Centro Cultural San José que lo colmó de asombro.

El escritor que estuvo en la Feria del Libro centra su obra en la Guerra Civil española, de la que el pasado 17 de julio se cumplieron 90 años de su comienzo.

En “Sin tu Venia” se sitúa en 1995, cuando Manuel regresa a la Argentina para vender la casa de sus padres tras la muerte de ambos y descubre sus diarios personales. Pero esos relatos no son los de los Paco y Juana que él conoció, sino las crudas crónicas de dos jóvenes de dieciocho años obligados a defender su amor en medio de una guerra civil.

En “Un Puente en la Niebla” narra la historia de dos hermanos que quedaron huérfanos poco después de nacer. Condenados al abandono y al destierro se formaron en un internado jesuita de Madrid. Uno abrazó la vida religiosa y el otro la carrera militar; uno adhirió a las ideas de la República y el otro buscaba combatirlas.

Sin embargo, Hernán eligió comenzar la charla sobre lo que encontró en Olavarría. “Para los que somos amantes de la lectura y de la escritura no hay espacio más solemne que el de una feria del libro y me encontré con un Centro Cultural precioso, que me pareció una mezcla de lo tradicional con ese patio central y todos los salones alrededor, que me recordaron a las viejas casonas de hace un siglo o más, completamente conservado y aprovechado, con salas aggiornadas donde se instalaron las distintas librerías y un auditorio hermoso” destacó.

Después de estas palabras de entrada sí comenzó el ida y vuelta sobre la temática de estos dos libros y un tercero (“Espejos Rotos”, el tercer libro de la coleccion “La Península en Llamas”) que se encuentra en gestación.

“La Guerra Civil Española es un tema que, a mí por tener una parte de mis antepasados españoles y otra parte de Italia, siempre me apasionó y me atrevería a colocarla como una de las etapas más oscuras, trágicas y dramáticas en la historia de la humanidad” consignó.

“A diferencia de una guerra en la que el enemigo viene de afuera, viene de otro país y muy posiblemente hasta hable otro idioma y tenga otra historia, una guerra civil enfrenta a hermanos, a personas que hasta días antes habían compartido una bandera, un territorio, una historia. El enemigo es el que hasta ayer era el vecino de la casa de al lado, era mi amigo, era posiblemente parte de mi familia y de un día para el otro las circunstancias hicieron que se transformara en mi enemigo y eso lo cambia todo, la situación es de una crueldad tan grande que francamente a mí siempre me apasionó” confesó Hernán.

En cifras, en la Guerra Civil Española murieron alrededor de 600.000 personas. Entre 70.000 y 80.000 fueron enterradas en fosas comunes, sin una lápida que lleva su nombre, sin saber el lugar en el que están, al que sus seres queridos puedan llevarles una flor.

“En esta situación no hay inocentes. España estaba atravesada por una tremenda pobreza y quedarse con un detenido después de una batalla era un problema mayúsculo. Entonces fue una constante en las retaguardias de los dos ejércitos, una costumbre que al detenido en un campo de batalla se lo ejecutaba y se lo enterraba en el lugar donde estaba. Hay una frase muy común al día de hoy en España que dice ‘todos los españoles vivimos a menos de 25 kilómetros de una fosa común’. Y todo ese pasado lleno de hechos absolutamente trágicos que son imposibles de ocultar” sostuvo.

La Guerra Civil Española dejó marcas indisolubles en la historia, como la fuga carcelaria más grande de la que se tenga registro en Europa, la toma y la liberación del Alcázar de Toledo, el bombardeo de Guernica (traducido al lienzo con la genialidad de Pablo Picasso), la matanza de Badajoz, el ‘No Pasarán de Madrid’.

Son apenas puntuales registros de un drama que superó su propio tiempo. A diferencia de la tragedia que vivió la Argentina entre 1976 y 1983, en España no hubo un “Nunca más”, ni un juicio a los responsables de las matanzas.

“Es increíble lo que sucede en España. Yo la recorro mucho, sus distintos territorios recuerdan los miles de años de historia: la etapa en que fueron gobernados por los musulmanes, los lugares donde el judaísmo tuvo fuerza, los Reyes Católicos, la primera época de dominio del Imperio Romano, pero cuesta muchísimo encontrar al día de hoy algo que recuerde a la España reciente, a la España de entre 1931 y 1975, el año en que murió Franco” marcó.

“Mi conclusión es muy sencilla: España es al día de hoy que no ha logrado superar las heridas que le produjo esa tragedia que los divide, que los partió en dos como sociedad y en el fondo es una sociedad que me parece funciona como lo hace el cuerpo humano, que trata de esconder inconscientemente las cosas que más le duelen para tratar de seguir adelante” interpretó Labate.

El autor de “Sin tu Venia” y “Un Puente en la Niebla” trazó un paralelismo entre el post de las barbaries en la Argentina y en España.

“La diferencia fundamental es que cuando terminó ese proceso en la Argentina se inició una etapa en la cual se intentó conocer la verdad y poner justicia. A diferencia de España en nuestro país existe un ‘Nunca Más’, un libro que se construyó a través de la Comisión Nacional de Desaparición de Personas, que recorrió y se instaló durante semanas en cada pueblo tratando de averiguar qué había sucedido y a partir del cual se llevaron adelante los juicios a los ex miembros de laa Juntas Militares con un esfuerzo muy grande. Hay que recordar que, en esos primeros años, con una democracia naciente en 1984-1985, los militares seguían teniendo un poder muy importante, pero pese a ello se intentó, se hizo un esfuerzo muy grande por conocer la verdad y por enjuiciar a los responsables, a los del Estado por un lado como a las cúpulas de las fuerzas guerrilleras del otro” recordó.

Del otro lado del Atlántico se llegó a algo hoy bastante parecido a un subterfugio. “Franco murió en 1975 y dos años después se firmó el famoso ‘Pacto de la Moncloa’, un acuerdo entre las grandes fuerzas políticas, económicas, sociales, trabajadores, empresarios. Los grandes factores de representación de la sociedad española estuvieron dentro de ese pacto, que fue el que todos reconocen que posibilitó la salida democrática después de 36 años de dictadura militar. Ahora, lo que resulta paradójico es que 10 días antes de la firma de ese Pacto de la Moncloa Adolfo Suárez, que era el presidente del momento de España, decretó una amnistía absoluta a todos los bandos involucrados” puntualizó.

Sobre la instancia más oscura de la Guerra Civil Española Labate identificó que los verdaderos crímenes de guerra se dieron en el transcurso de la contienda y en los primeros años de franquismo, con sus persecuciones, encarcelamientos, fusilamientos y fosas comunes.

“A partir del 1944, 1945 creo que eso desapareció, no porque el régimen se hubiera ‘abuenado’ sino porque prácticamente no quedaba más nadie por perseguir y lo que sí sobrevivió hasta el final de la dictadura fue un país de censuras, de prohibiciones de libertades, de control absoluto de la población, de represión” sostuvo.

(*) Los títulos de Hernán Labate se pueden adquirir en la Sociedad Española de Olavarría