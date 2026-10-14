Fútbol Femenino: ganaron Municipales y Racing

El segundo torneo del año organizado por la Liga de Fútbol de Olavarría para Primera División Femenina disputó de forma parcial una nueva fecha.

Suspendida la actividad en Inferiores solo se jugaron dos partidos en la máxima división con triunfos para Municipales y Racing

No jugó el puntero Ciudad, pero sí su escolta Municipales que ganó su partido y quedó a tres puntos (los dos equipos deben jugar sus partidos ante Ferro). Racing venció a El Fortín y marcha como tercero.

Los resultados:

Municipales 4 (Sonia Tabarés -2-, Florencia Prodan y Agustina Pérez) – 0 Colonias y Cerros

Racing 4 (Isabella Ferro -2-, Martina Campos y Francesca Zanazzi) – 0 El Fortín

Club Ciudad vs. Ferro C. Sud (será reprogramado)

Fuente: Prensa LFO