“Es un momento de aunar las luchas de cara al futuro”

Encabezado por el rector de la Unicen, Dr. Marcelo Aba, con la presencia de los decanos de las tres unidades académicas de Olavarría, del jardín Upa La La, de la Enape, representantes de los gremios docentes y no docentes, así como referentes del claustro estudiantil, se llevó a cabo este miércoles en el SUM de la Facultad de Ingeniería una conferencia de prensa en la previa a la V Marcha Federal Universitaria de este jueves 15 de octubre.

El encargado de dar detalles de la organización fue el decano de la Facultad de Ciencias Sociales, Dr. Gustavo Flensborg. Este explico que la concentración será a las 17 en Centro Cultural Universitario, ubicado en San Martín al 1955. Desde allí la caravana se dirigirá hacia el Paseo Jesús Mendía por arterias de Pueblo Nuevo y del Microcentro, donde se cerrará el acto.

En la previa, a las 15, la Plaza López Camelo será escenario de un festival por las universidades públicas organizado por la Comisión Interclaustros con una variada oferta cultural.

El primer orador en la conferencia de prensa de este miércoles fue el Dr. Marcelo Aba, quien reiteró los reclamos desde que asumió el Gobierno nacional por “malos salarios, totalmente retrasados, pero también muchas dificultades de funcionamiento, para el desarrollo de la ciencia y la tecnología, becas que están totalmente retrasadas, la parte de infraestructura que no recibe ningún tipo de apoyo, con lo cual tenemos un escenario de cara al cierre del 26, pero fundamentalmente pensando en el inicio del 2027 muy, muy complicado para la universidad”.

Aba subrayó que, si bien el reclamo es por este momento de la universidad en particular, es por la defensa de la universidad pública. “Hay un aporte que la universidad pública, sobre todo en nuestro país, a su desarrollo y a la soberanía nacional que entendemos está siendo amenazado”.

Se refirió luego a los distintos pasos favorables que fue atravesando este reclamo, desde lo legislativo a lo judicial, siempre con la negativa de la administración libertaria a poner en práctica la Ley de Financiamiento Universitario.

Apeló Aba al paradójico contrasentido de dos leyes: “Al haberse votado una ley que elimina la Zona Fría nos llegará la factura del gas y a nadie nos preguntarán si la queremos pagar o no. Es ley y la tendremos que pagar. Sin embargo, cuando una ley originada en el mismo espacio, con el mismo mecanismo, por los mismos actores, como es la Ley de Financiamiento Universitario, a uno de los actores de la democracia no le viene bien cumplirla, no la cumple. Evidentemente tenemos un problema de representación”.

Luego ocupó el espacio de las palabras Laura Ayesa, secretaria adjunta del gremio nodocente ATUNCPBA y planteó la delicada situación que atraviesan sus afiliados: “Estamos endeudados con bancos, financieras, prestamistas de barrio, familiares, compañeros de trabajo. Tenemos amenazas de desalojo, el alquiler es un tema central. Compañeras y compañeros con situaciones de consumos problemáticos, de salud mental, que aprovechan los paros para cortar el pasto, hacer empanadas, colocar una antena”.

Ayesa dijo que todo el sistema universitario está ante un punto de inflexión y pidió “ampliar la convocatoria a todos los sectores de la sociedad, a toda la clase trabajadora, jubilados, jubiladas, personas y familias con discapacidad y al sector de la salud pública”.

“Hace un mes nuestro intendente anunciaba que hay en lo que va de estos dos años y medio 3.000 despidos en Olavarría. Creemos que es un momento de aunar las luchas de cara al futuro y nos parece importante que nos encuentren resistiendo, unidos y en la calle” enfatizó.

En su condición de secretaria general del gremio docente ADUNCE, Verónica Gargiulo dijo: “Mañana por quinta vez vamos a estar en la calle, porque además de todos los lugares que ocupamos, también somos nosotros los que debemos estar en la calle y yo hablaría más que de un acompañamiento en lo que estamos padeciendo dentro de las universidades quienes trabajamos en las mismas, en realidad este daño se le está haciendo a toda la sociedad, a todas las familias que imaginan que van a poder mandar a sus hijos a la universidad”.

“Tenemos una responsabilidad enorme, una responsabilidad de época y mañana tenemos que estar todos en la calle” pidió Gargiulo.

Los participantes del encuentro con la prensa fueron también la decana de la FIO, ingeniera María Peralta; el decano de la Facultad de Salud, Dr. Gustavo Otegui; la vicedirectora de la ENAPE Victoria Martínez, la vicedirectora Jardín Maternal Upa La La Natalia Molinari, la presidenta de la Federación Estudiantil FUCPBA Lucía Sierra y la secretaria general de ATE María Luisa Quintana.