Golf: Uma Springer se destacó en Tandil

Uma Springer tuvo una destacada actuación en la 10° fecha del circuito Mar y Sierras, disputada en el Tandil Golf Club.

Springer consiguió el primer puesto en Neto y finalizó tercera en Gross, completando un excelente torneo.

La olavarriense presentó una tarjeta de 83 golpes gross y 70 golpes netos, con un recorrido de 40 golpes en la ida y 43 en la vuelta. De esta manera, se ubicó en lo más alto de la clasificación Neto y alcanzó el tercer lugar en Gross, en una jornada que reunió a representantes de distintos clubes de la región.



Fuente: prensa CAE