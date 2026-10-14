Provincia entregará un apoyo económico a murgas y comparsas

El Gobierno bonaerense aprobó una nueva convocatoria para financiar proyectos artísticos y culturales de murgas, comparsas y agrupaciones de carnaval, con una inversión total de $80 millones. El programa contempla 120 apoyos económicos de entre $500.000 y $1 millón, que se otorgarán en febrero de 2027.



La medida fue oficializada este martes en el Boletín Oficial de la provincia de Buenos Aires, a través de una resolución del Instituto Cultural, en el marco del programa “Carnaval es Cultura”, una política pública destinada a fortalecer las organizaciones carnavaleras y promover su participación comunitaria.



De acuerdo con la resolución, se otorgarán 40 premios de $1 millón y otros 80 de $500.000. Es decir, un total de $80 millones. Los fondos estarán destinados a impulsar el desarrollo artístico de las agrupaciones y podrán utilizarse para confeccionar o reparar trajes, adquirir o mantener instrumentos musicales, producir espectáculos y realizar otras actividades vinculadas con sus propuestas culturales.



La convocatoria estará abierta a las agrupaciones de carnaval de toda la provincia, aunque la inscripción previa en el Registro Provincial de Murgas, Comparsas y Agrupaciones de Carnaval será un requisito obligatorio para participar.



La presentación y evaluación de los proyectos se realizará durante 2026, mientras que la entrega de los apoyos económicos está prevista para febrero de 2027. Por ese motivo, los gastos serán imputados al presupuesto provincial del próximo ejercicio, sujetos a la disponibilidad de las partidas correspondientes.



La evaluación se organizará por regiones culturales con el objetivo de garantizar una distribución territorial equitativa de los apoyos. Los proyectos serán analizados por un jurado de acuerdo con los criterios de evaluación establecidos en el anexo de la resolución.



Entre los objetivos de la iniciativa se encuentran acompañar a las organizaciones en la formulación de proyectos, promover la planificación como herramienta de gestión cultural, estimular la producción artística en espacios comunitarios y reconocer el aporte de las murgas y agrupaciones al desarrollo cultural y a la identidad de sus comunidades.



Fuente: DIB

