Zona Fría: amparos de Bahía Blanca y Mar del Plata para intentar frenar la quita de los subsidios

Fuente: DIB

El Gobierno nacional promulgó la ley que modifica el régimen de Zona Fría y, el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial, dos distritos bonaerenses recurrieron a la Justicia para intentar frenar la quita de los descuentos en las facturas de gas. Por un lado, el intendente de Bahía Blanca, Federico Susbielles, impulsó un amparo colectivo ante la Justicia Federal; por otro, la Defensoría del Pueblo de General Pueyrredon presentó una acción similar en Mar del Plata.

La Ley 27.828 quedó formalizada mediante el decreto 1161/2026, publicado este martes. La reforma establece nuevas condiciones para acceder a la bonificación por Zona Fría y limita el beneficio automático que se había extendido en 2021 a distintas localidades del país. La normativa tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre de 2031.

Los cambios alcanzan a unos 3,35 millones de hogares en el país, de los cuales 1,24 millones se encuentran en 94 municipios bonaerenses. La modificación implica que residir en una localidad incorporada al régimen ampliado ya no será suficiente para conservar el descuento: los usuarios deberán cumplir los requisitos establecidos en el esquema de subsidios focalizados.

En Bahía Blanca, Susbielles presentó el amparo junto con la Asociación de Defensa de Derechos de Usuarios y Consumidores (Adduc) y el Club Estrella. La acción busca mantener los descuentos y suspender los cobros y eventuales cortes vinculados con la quita mientras se resuelve el planteo judicial. El escrito cuestiona que la ciudad quede excluida del régimen pese a sostener que sus condiciones climáticas justifican la continuidad del beneficio.

La presentación también plantea una posible vulneración de los principios de igualdad, no discriminación, razonabilidad y proporcionalidad. Según informó La Nueva, el reclamo incorpora estudios climáticos y un relevamiento de 44 facturas de gas de la ciudad. De acuerdo con ese análisis, al retirar el concepto de subsidio por Zona Fría, el monto total de las facturas relevadas pasaría de $ 4,67 millones a $ 6,61 millones, un incremento estimado del 41,5% con el mismo consumo.

En Mar del Plata, la Defensoría del Pueblo de General Pueyrredon, a cargo de Marcelo Lacedonia, presentó un amparo colectivo ante la Justicia Federal para frenar la aplicación de los nuevos requisitos. El reclamo está dirigido contra el Ministerio de Economía y la Secretaría de Energía de la Nación, el Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad (Enrege) y Camuzzi Gas Pampeana, según informó el portal 0223.

La Defensoría solicitó que se mantengan las condiciones tarifarias vigentes para la región y que se suspenda la aplicación de los filtros del Sistema de Subsidios Energéticos Focalizados. También pidió que no se homologuen nuevos cuadros tarifarios sin audiencias públicas y que se declare la inconstitucionalidad de la Ley 27.828. Entre sus argumentos, cuestionó que los usuarios de la región deban cumplir requisitos patrimoniales para conservar el descuento mientras que en otras zonas el beneficio se mantiene automáticamente.

Ahora, la Justicia Federal deberá analizar ambas presentaciones y resolver si corresponde adoptar medidas para suspender los efectos de la reforma.