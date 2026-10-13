Jonathan Navarro fue el ganador de la Ultra Trail “Tierras del Diablo”

El pasado domingo, en las milenarias sierras de Balcarce y con la organización del Grupo Hets se llevó a cabo una nueva edición de la Ultra Trail “Tierras del Diablo” donde hubo festejo olavarriense.

La carrera con renovados circuitos en las inmediaciones de las sierras más antiguas del planeta ofreció distancias de 11, 25 y 50 kilómetros y contó con la participación de más de 800 atletas de todo el país.

Jonathan Navarro obtuvo la victoria en la prueba principal con un tiempo imbatible de 4 horas, 57 minutos y 6 segundos y fue escoltado por Darío Gabriel Paredes y Jonathan Ezequiel López.

En un circuito técnico que presentó piedras, barro y subidas muy complicadas, el representante de FX Running logró la victoria en una de las carreras más emblemáticas de la Provincia.

Sin embargo, Navarro no fue el único representante local en la cita pedestre, también corrieron Los Coyotes Pablo Molina y Sergio Bibiloni y Amparo Echezuri de Ohana en la distancia de 25 kilómetros logrando completar el recorrido.