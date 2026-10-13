Odontólogos reclaman a Pami la actualización de los honorarios

Tal como se viene informando, hasta el viernes 16 se desarrolla un paro de los médicos de cabecera y odontólogos de Pami en reclamo de una serie de cambios en las formas de pago de las prestaciones y en los montos vigentes.

La adhesión a la medida es dispar y, de acuerdo a lo señalado por fuentes oficiales, en Olavarría tiene mayor impacto en la atención odontológica.

Los reclamos planteados por los profesionales fueron enumerados en una carta dirigida a los funcionarios representantes de la UGL XXX con sede en Azul.

Solicitaron la actualización urgente de los honorarios por el valor de la cápita, la revisión del sistema de pagos para restituir el reconocimiento económico por consulta y prácticas efectivamente realizadas, la regularización inmediata del sistema de pagos de las prácticas de prótesis, la toma de responsabilidad de pagos para los mecánicos dentales de forma directa y restablecimiento de la página del padrón de afiliados.

“El objetivo es manifestar de forma urgente la crítica situación económica que atraviesa nuestro sector y solicitar una actualización inmediata de los honorarios profesionales”, señalaron en el documento enviado a los funcionarios de la obra social.

“El desfase acumulado entre los valores abonados por la obra social y los costos reales de funcionamiento de nuestros consultorios se ha vuelto insostenible” apuntaron en el documento firmado por diez odontólogos que atienden en Olavarría y las localidades.

Pidieron una actualización de aranceles y añadieron que “la inflación impacta en el valor de los insumos básicos necesarios en cada turno, lo cual repercute en la continuidad y calidad de los servicios brindados”.

Los odontólogos demandaron la evaluación de los valores establecidos para las prestaciones de prótesis. “Los costos actuales de laboratorios y los honorarios actuales exceden el valor reintegrado por la obra social a los odontólogos prestadores, por lo cual actualmente se torna inviable la ejecución de dicha práctica”, apuntaron.

También le pidieron que Pami se haga cargo del pago a los mecánicos dentales.“A los odontólogos prestadores no nos queda ganancia alguna del valor actual de las prótesis. Además tenemos que afrontar gastos impositivos mensuales debido a la contratación de los servicios y ante los retrasos en los pagos, debemos hacernos cargo de la deuda acumulada con los mecánicos para poder seguir trabajando”, agregaron.

“Los insumos odontológicos, materiales de bioseguridad, aranceles de laboratorios para prótesis y el mantenimiento técnico están dolarizados o sufren incrementos constantes superando ampliamente las actualizaciones propuestas. Sostener la atención bajo estas condiciones deteriora la calidad prestacional y compromete la continuidad del servicio para los jubilados y pensionados”, finalizaron.



Respuestas



Ante la consulta, el titular de la agencia local de Pami Guillermo Lascano informó que el pasado viernes hicieron una reunión virtual con un grupo de odontólogos “para escucharlos y elevar su reclamo”.

Lascano añadió que “muchos de esos puntos no dependen de Olavarría ni de la UGL ni la de regional sino que pasa por una decisión de Central donde ya están trabajando para poder mejorar esos valores”.

“Además de ver la posibilidad de mejorar la gestión interna, como por ejemplo en esa reunión surgió de la necesidad de revisar por qué varían los padrones, es decir, que muchos afiliados pasaban de un odontólogo a otro”, admitió.

“Eso es producto de que se registraban demoras en los turnos. Hay que revisar y entender cuáles son los odontólogos que tienen el padrón abierto, es decir, que están permeables a incorporar afiliados”, añadió.

“Todo eso lo vamos a trabajar en forma conjunta, se trata de cuestiones que están más al alcance de nosotros” y acotó: “Con respecto a la actualización del nomenclador, es decir, de los valores de la prestación ya es una determinación de Pami central. Creo que esta semana o a más tardar la semana que viene, tendrá otro valor, que no sé si será el ideal, pero seguramente se ajuste al alza”, estimó.