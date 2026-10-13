Informacion General

Quedó habilitada la playa de camiones de Sierras Bayas

Con espacio para 80 unidades, el espacio busca ordenar el tránsito pesado en esa localidad. La estadía puede ser por medio día, 24 horas o mensual. Cuáles son los valores del servicio. 

Martes, 13 de octubre de 2026 a las 19:15

Por Redacción

 

Esta semana se puso en funcionamiento la Playa de Camiones de Sierras Bayas, un predio con 80 plazas para el estacionamiento y el ordenamiento del transporte pesado en la localidad.

Así fue anunciado por el Municipio, que precisó que la playa se creó por la Ordenanza Nº 5900/26, que también regula cómo circulan, permanecen y estacionan los camiones en Sierras Bayas. El objetivo es ordenar la convivencia entre la actividad productiva que identifica a la localidad y la vida cotidiana de quienes viven, lo que se traduce en más seguridad vial, menos ruido, menos deterioro de las calles y espacios públicos más despejados.

"Con las 80 plazas disponibles, los transportistas tienen un lugar y las calles del casco urbano quedan libres de unidades estacionadas", se agregó.

Con la playa ya en funcionamiento las 24 horas, el Municipio está trabajando en sensibilización y difusión e información acerca de cómo son los nuevos circuitos de circulación del transporte pesado y cómo se usa la playa. 

Se informó además que las infracciones a la nueva normativa se comenzarán a cobrar a partir del 1 de noviembre.

El secretario de Desarrollo Económico y Productivo, Ing. Bernardo Baldino, agregó: “La playa de camiones era un pedido histórico de Sierras Bayas y hoy cumplimos con algo que se había anunciado muchas veces. Ahora queremos que todos conozcan cómo funciona, por eso estamos acompañando a los transportistas”.

La obra forma parte de “Sierras Bayas se disfruta más”, el programa municipal que pone en valor la localidad y mejora sus espacios públicos. 

 

Costos del servicio

 

Se puede usar la playa por estadía de hasta 12 horas, de hasta 24 horas o con abono mensual. En octubre, la estadía de 12 horas cuesta $8.977,50, la de 24 horas $15.390 y el abono mensual $141.075. La estadía diaria se paga al ingresar, y el abono vence el día 10 de cada mes.

 

 

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