Quedó habilitada la playa de camiones de Sierras Bayas

Esta semana se puso en funcionamiento la Playa de Camiones de Sierras Bayas, un predio con 80 plazas para el estacionamiento y el ordenamiento del transporte pesado en la localidad.

Así fue anunciado por el Municipio, que precisó que la playa se creó por la Ordenanza Nº 5900/26, que también regula cómo circulan, permanecen y estacionan los camiones en Sierras Bayas. El objetivo es ordenar la convivencia entre la actividad productiva que identifica a la localidad y la vida cotidiana de quienes viven, lo que se traduce en más seguridad vial, menos ruido, menos deterioro de las calles y espacios públicos más despejados.

"Con las 80 plazas disponibles, los transportistas tienen un lugar y las calles del casco urbano quedan libres de unidades estacionadas", se agregó.

Con la playa ya en funcionamiento las 24 horas, el Municipio está trabajando en sensibilización y difusión e información acerca de cómo son los nuevos circuitos de circulación del transporte pesado y cómo se usa la playa.

Se informó además que las infracciones a la nueva normativa se comenzarán a cobrar a partir del 1 de noviembre.

El secretario de Desarrollo Económico y Productivo, Ing. Bernardo Baldino, agregó: “La playa de camiones era un pedido histórico de Sierras Bayas y hoy cumplimos con algo que se había anunciado muchas veces. Ahora queremos que todos conozcan cómo funciona, por eso estamos acompañando a los transportistas”.

La obra forma parte de “Sierras Bayas se disfruta más”, el programa municipal que pone en valor la localidad y mejora sus espacios públicos.

Costos del servicio

Se puede usar la playa por estadía de hasta 12 horas, de hasta 24 horas o con abono mensual. En octubre, la estadía de 12 horas cuesta $8.977,50, la de 24 horas $15.390 y el abono mensual $141.075. La estadía diaria se paga al ingresar, y el abono vence el día 10 de cada mes.