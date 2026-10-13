El Vaticano informó que al papa León XIV le extirparon un tumor canceroso del pulmón

Casi dos horas después de haber indicado que la operación a la que se sometió el papa León XIV había concluido “positivamente”, “en los tiempos y modos previstos”, minutos antes de las 22 locales (las 17 de la Argentina) el Vaticano dio más información y comunicó lo más temido y lo que muchos sospechaban: durante la intervención, se le extirpó un tumor maligno.

“El Santo Padre fue sometido, según lo previsto, a una intervención de cirugía torácica. Para que la operación fuera radical, se le extirpó el lóbulo inferior del pulmón derecho mediante una técnica videoasistida”, indicó un comunicado de la Sala de Prensa de la Santa Sede.

“El examen histológico realizado durante la cirugía confirmó el diagnóstico de un adenocarcinoma pulmonar, tal como se sospechaba a partir de los estudios preoperatorios”, agregó. “El Santo Padre permaneció en el quirófano durante aproximadamente tres horas; la intervención en sí duró cerca de 90 minutos”, precisó, al resaltar que “el procedimiento fue exitoso y no hubo complicaciones”.

“Tras la cirugía, el Papa despertó con normalidad y, después de un breve periodo de observación, regresó a su habitación en la décima planta”, añadió.

El comunicado detalló después que el equipo quirúrgico estuvo encabezado por el profesor Stefano Margaritora, asistido por la profesora Elisa Meacci, la doctora Maria Teresa Congedo y el doctor Leonardo Petracca Caravella. El equipo de anestesiología, en tanto, estuvo integrado por el profesor Massimo Antonelli, el doctor Giovanni Punzo y el doctor Giuseppe Bello.

Consultada por LA NACION, la doctora Annalisa Bilotta, del Hospital Salvator Mundi de esta capital, no se mostró sorprendida. “El hecho de que se hizo una intervención programada tan rápido hacía prever que se trataba de un tumor maligno”, dijo.

“Pero al tratarse de un tumor circunscripto y habiendo sido extirpado el lóbulo inferior del pulmón derecho, puede que no signifique efectos secundarios como metástasis o células que puedan seguir presentes”, añadió.

Ante una pregunta sobre si el papa León XIV, de 71 años y deportista, podrá cumplir su viaje a América latina, previsto entre el 6 y el 17 de noviembre, Bilotta se mostró bastante confiada: “creo que tenemos que esperar a esta semana para el viaje, pero no hay problema si el viaje es dentro de 20 o 30 días”, indicó.

Como él mismo Papa precisó cuando conmovió al mundo al hacer el anuncio de su inminente operación al pulmón durante el Ángelus del domingo pasado, el nódulo, hallado tras un chequeo de rutina, estaba en “estado inicial y bien localizado”. De todos modos, y más allá de todos los elementos positivos del cuadro, la confirmación de un cáncer de pulmón, cayó como una bomba en todo el mundo.

Según anticipó el Vaticano, se espera un post-operatorio de 7 días. De hecho, fueron anuladas todas sus audiencias hasta el próximo martes, 20 de octubre. Pero habrá que esperar a ver cómo evoluciona el Pontífice agustino.

Como se había adelantado el Papa llegó al hospital Gemelli pasadas las 13 locales. Entonces, se lo vio sereno y saludó levantando la mano y con rostro sonriente a los fieles, curiosos y periodistas que lo esperaban en la puerta principal, donde fue recibido por las autoridades de la fundación de este hospital universitario, Daniele Franco, Daniele Piacentini y Andrea Cambieri, en medio de aplausos de los presentes.