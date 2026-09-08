Olavarrienses hicieron podio en la New Balance All Terrain Tandil

Tandil vivió una nueva y convocante carrera por sus sierras y con la organización de Sportsfacilities se completó la 4° edición de la New Balance en tres distancias.

Representantes de varios equipos de running de Olavarría completaron las tres exigentes distancias de 10, 20 y 30 kilómetros que tuvieron largada y llegada en el Lago del Fuerte de la localidad serrana.

En la distancia de 10K, la mejor actuación olavarriense fue la de Luis Baygorria que fue 4° en la clasificación general con 46:42 y también cruzaron el globo de llegada Jorge Pereyra, Luciana Moriones, Celeste Pacheco, Santiago Melisa y María Pacheco

En los 20K, Diego Zapata registró un tiempo de 1:53:40 que le valió ubicarse en el Top20 e Iván Recabarren se subió al tercer lugar del podio de su franja etaria con 2:07:23.

Selene Viola, Carla Pacheco, Nahuel Umpierrez, Jerónimo Juárez, Felipe Massolo, Santiago Armendano, Héctor Lendi, José Rossi, Sergio Bibiloni, Pablo Molina, Karen Garabento y Sandra Aguayo también completaron la distancia.

Por último, en los 30K, el mejor registro olavarriense fue para Tomás Salvatierra que completó el desafío en 2:27:53 y se ubicó 16° y también hubo podio para Roberto "Japo" Ortiz que ganó su categoría De 60 a 69 con 2:56:02.

Carolina Rearte, Rodrigo Lugo, Romina Acosta, Ignacio Spina, Jonathan Navarro, Carlos Belisle y Cristian Becker también finalizaron la carrera en sierras tandilenses.