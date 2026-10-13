ACOP: casi 150 jugadores y cinco parejas campeonas

La Asociación Civil Olavarriense de Pádel completó una nueva fecha y fue con 77 parejas participantes en categorías Pares.

Con casi 150 jugadores, la actividad contó con definiciones en Caballeros Séptima B, Damas Sexta, Caballeros Sexta, Junior Quinta +35 y Caballeros Cuarta.

En Caballeros Cuarta, Juan Cruz Gely y Facundo Berho se quedaron con el campeonato al derrotar a Bautista Zampini y Diego Leandro Barzola por 6-3 y 6-4. Juan Cruz Gely recibió el reconocimiento como jugador más valioso.

Por su parte, Matías Tassan y Thiago Suárez conquistaron Caballeros Sexta al imponerse en el encuentro decisivo ante Mario Alberto Canone y Darío Rubén Troncoso por 6-2 y 6-4. Thiago Suárez recibió la distinción al jugador más valioso.

En Caballeros Séptima B, la dupla integrada por Martín Vargas y Samberro Urruty se quedó con el título tras vencer en la final a Joaquín Ignacio Schilling y Fermín Dirazar Moya por 6-3 y 7-6.

Además, en Damas Sexta, Cintia Vidovi y María Pierina se consagraron campeonas luego de una final muy disputada frente a Daiana Cabrera y Paola Bersani. La victoria llegó por 3-6, 6-4 y 6-3.

Finalmente, en Junior Quinta +35, Cristian Barbosa y Matías Pey alcanzaron el primer puesto tras superar a Luis Alberto Iguíñiz y Leonardo Javier Errobidart por 6-4, 2-6 y 6-2.

Fuente: prensa ACOP