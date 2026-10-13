Jazmín Dos Santos llegó a “Semis” en Paraguay

Paraguay recibió la actividad oficial de la Federación Internacional de Pádel y dentro del cuadro femenino, Jazmín Dos Santos logró una destacada actuación.

La deportista olavarriense, en compañía de Martina Marcel, compitió en el FIP Bronce que tuvo lugar en el complejo La Quinta Sports de Asunción y logró avanzar hasta Semifinales.

Dos Santos y Marcel se despidieron en “Semis” al caer ante Sofía Luini y Belén Mosca por 6/2 y 6/3.

Previamente, la juvenil deportista y su compañera habían avanzado en el cuadro principal tras derrotar a las cuartas preclasificadas del certamen, Sofía Piaskowy Santos y Laura Afonso Maas por 6/2 y 6/3.