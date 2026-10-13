Numerosa delegación en la 15° edición del Trail más exigente del país

El pasado fin de semana tuvo lugar la 15ª Edición de la competencia Amanecer Comenchingón UTACCH organizado por Mountain Race Logística y entre los miles de atletas, hubo presencia local y podios.

Una de las carreras de montaña más emblemáticas y exigentes de Argentina cumplió su 15° edición con sede en Yacanto y fue con distancias para todos los gustos: 15K, 26K, 38K, y sus 4 ultras distancias: 55K, 75K, 100K y el regreso de las 100 Millas.

A través de las sierras de Córdoba, Edgar De Alesandre fue el único atleta de Olavarría en completar la distancia mayor y fue con un tiempo de 33 horas, 20 minutos y 53 segundos que le valieron el segundo lugar en su categoría De 18 a 24 años.

Roberto Valdi, en los 55K, se subió a lo más alto del podio siendo la mejor actuación local. Con un registro de 7:13:42 se impuso en la categoría De 50 a 59 años.

También hubo podios, en 55K, para Manuel Roccasalva y Dario Rey que fueron cuartos y también terminaron en la cuarta colocación Diego Ciseneros en los 75K y Pedro Farías en los 15K. Sergio Mondini, por su parte, terminó 5° en su franja etaria en los 26 kilómetros.

La delegación olavarriense también contó con la participación de Paula Schmall, Mercedes Villemur y Marcelo Collodoro en los 15K; María Díaz, María Vigo, Lucrecia Lucero y Martín Falbo en los 26K y de Patricia Mendoza, Alejandra Pedernera, Gisella Sarica y Sebastián Martínez.

En las ultradistancias, lograron completar el desafío de 55 kilómetros, Martina y Miguel Genco, Karina Sáenz, Yesica González, Alejandro San Juan, Martín Aiscurri, Juan Villemur, Martín Las Heras, Leandro Mura, Cristian Shedden y Mauricio Dilascio.

Por último, Juan Morales cruzó el globo de llegada en los 75K.