Abrió la preinscripción para el ingreso 2027 a Medicina y Enfermería

La Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires (UNICEN) abrió la preinscripción online para quienes deseen comenzar a estudiar Medicina o Licenciatura en Enfermería en 2027.

El trámite estará disponible desde el 12 de octubre hasta el 18 de diciembre de 2026 y constituye un requisito obligatorio para avanzar con la inscripción definitiva a cualquiera de las dos carreras.

¿Cómo realizar la inscripción?

El proceso de ingreso contempla dos etapas. La primera consiste en completar la preinscripción online a través del sistema de la Universidad, disponible en el siguiente enlace:

Preinscripción online: https://guarani.unicen.edu.ar/preinscripcion/salud/

Una vez completado este paso, las y los aspirantes deberán realizar la inscripción presencial obligatoria en la Facultad de Ciencias de la Salud, del 1 al 22 de diciembre de 2026 y del 10 al 12 de febrero de 2027.

Documentación necesaria

Para completar la inscripción presencial, se deberá presentar la siguiente documentación:

• Fotocopia del DNI.

• Foto de frente, solo del rostro.

• Fotocopia del título secundario autenticada o certificado de título en trámite.

• Fotocopia de la partida de nacimiento.

• Planilla de Salud, disponible para descargar en la página web de la Facultad.

• Planilla de preinscripción correspondiente al primer paso del trámite.

¿Cuándo comienza el curso de ingreso?

El curso de ingreso es obligatorio para ambas carreras se desarrollará durante el mes de febrero de 2027 y tendrá una duración de 5 semanas. El material de estudio será entregado en el comienzo del curso de ingreso.

Desde la Facultad de Ciencias de la Salud se recuerda a las personas interesadas la importancia de completar la preinscripción online dentro del período establecido, ya que es un requisito indispensable para continuar con el proceso de ingreso.