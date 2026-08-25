Fútbol Infantil: Trapito campeón y varios futbolistas en distintas pruebas

La categoría 2015 de Trapito se consagró campeón en Carlos Casares y otro importante número de deportistas se presentó en pruebas de clubes de AFA.

Trapito con su categoría 2015 se consagró campeón del Premundialito de Carlos Casares 2026 que tuvo lugar el pasado fin de semana con subsede en Bolívar y contó con 10 entidades de la Región. La victoria sirvió como clasificación para el tradicional Mundialito que tendrá lugar en diciembre.

Por otro lado, Valentín Moulins hizo su debut en Argentinos Juniors jugando gran parte del segundo tiempo en el triunfo del “Bichito” ante Quilmes en la Liga Metropolitana.

Franco Román y Benjamín Goyenetche, también de las formativas “Fortineras” participaron recientemente de un torneo en San Luis representando a Estudiantes de La Plata.

Además, Santino Stein, jugador de la Décima División de El Fortín pasará a formar parte de las formativas del Club Banfield en 2027. El tramite administrativo ya se completó entre las dos entidades y se acordó el préstamo del futbolista hasta final de la temporada olavarriense.

Por último, Thiago Mortl y Thiago Beguiristain, Eliseo Eccher Dumerauf y Tomas Iriarte Valicenti todos del Club Embajadores completaron una semana de entrenamientos en River Plate.