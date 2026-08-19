Racing sumó experiencia en el emblemático “Sueño Celeste”

Organizado por el Club Atlético Rafaela y con más de 350 partidos se completó la 29° edición del Mundialito “Sueño Celeste” y fue con presencia de dos planteles de Racing.

Las categorías 2013 y 2014 del “Chaira” participaron del “Sueño Celeste” que tuvo lugar en Predio “Tito” Bartomioli, ubicado en el Autódromo Ciudad de Rafaela.

En la categoría 2013, el elenco olavarriense debutó con derrota ante Danubio de Uruguay, luego venció a Deportivo Metalúrgico y cerró la Fase de Grupos con caída ante Instituto.

En su última presentación, en los Octavos de Final de la Copa de Plata, cedió ante Club La Ensenada por 4 a 0.

Por su parte, la 2014, debutó con igualdad ante Ben Hur, goleó a San Martín de San Juan y cayó ante Defensa y Justicia en los duelos de Fase de Grupos logrando la clasificación a la Copa de Oro donde se despidieron al caer ante Platense de Añatuya.